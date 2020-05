दैनिक भास्कर May 20, 2020, 04:01 PM IST

मुंबई. साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर जूनियर एनटीआर उर्फ तारक आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्हें कई बड़ी हस्तियों नें बधाई है। इसी बीच डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने भी उन्हें बर्थडे विश करते हुए उनकी तस्वीर शेयर की है। जिसके बाद से ही उनकी पोस्ट सुर्खियों में है।

अपने ट्विटर अकाउंट से राम गोपाल वर्मा ने जूनियर एनटीआर की शर्टलेस तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अपने सिक्स पैक एब्स फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'हे तारक। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं गे नहीं हूं, मगर मैं तुम्हें इस तस्वीर में देखकर एक बार गे बनना चाहता हूं। आ बॉडी येत्रा नैना'। राम गोपाल का ये ट्वीट हर किसी का ध्यान खींच रहा है।

Hey @tarak9999 You very well know I am not a gay but I almost want to become one after seeing u in this pic ..Aaa body yentra nainaa😍🙏😍🙏😍🙏 pic.twitter.com/yOCIkOq4yv