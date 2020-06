दैनिक भास्कर Jun 17, 2020, 01:22 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही पूरी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में लगातार करण जौहर को टार्गेट किया जा रहा है जो अपनी फिल्मों से कई स्टारकिड्स को लॉन्च कर चुके हैं। सवालों से घिरे करण के सपोर्ट में अब निर्माता राम गोपाल वर्मा भी उतरे हैं। उनका मानना है कि नेपोटिज्स के बिना समाज नहीं रहेगा।

रामू ने करण जौहर का पक्ष लेते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर कई ट्वीट्स के जरिए सफाई पेश की है। उन्होंने सबसे पहले लिखा, 'जो हुआ उसके लिए करण जौहर को दोषी ठहराना यह सिद्ध करता है कि आपको इंडस्ट्री कैसे काम करती है इसकी समझ नहीं है। ये फिल्ममेकर की पसंद है कि वो किसके साथ काम करना चाहता है'।

Blaming @karanjohar for what happened is ridiculous and just shows lack of understanding of how film industry works ..Even assuming Karan had a problem with Sushant it’s his choice of who he wants to work with,like its any film makers choice about who they want to work with