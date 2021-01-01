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कन्फर्म:जून से फ्लोर पर जाएगी रणबीर कपूर-परिणीति चोपड़ा की एनिमल, फिल्‍म में पुनर्जन्‍म का प्‍लॉट नहीं है

41 मिनट पहले
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कबीर सिंह वाले संदीप रेड्डी वांगा एनिमल ला रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले उन्‍होंने इसका टीजर रिलीज किया था। अब सूत्रों ने कन्‍फर्म किया है कि यह फिल्‍म इस साल जून से शुरू हो जाएगी। वह इसलिए कि तब तक वो लव रंजन वाली फिल्‍म पूरी कर सकेंगे। फिल्‍म के डायलॉग लिख रहे सिद्धार्थ गरिमा ने इसकी पुष्टि की है। टीजर में रणबीर कपूर के डायलॉग से लग रहा था कि इसमें पुनर्जन्‍म का प्‍लॉट भी होगा, मगर ऐसा नहीं है। यह भी कन्‍फर्म हो गया है।

संदीप ने बनाई है इमोशनल कहानी
दैनिक भास्‍कर से हुई खास बातचीत में डायलॉग राइटर्स ने बताया- संदीप रेड्डी वांगा के साथ हमने ‘कबीर सिंह’ भी की थी। वह लार्जर दैन लाइफ फिल्‍म ही सोचते हैं। एनिमल भी वैसी ही है। संदीप ने इसे क्राइम ड्रामा जॉनर नाम दिया है। इसमें फैमिली भी इंवॉल्‍व है। बेटा अपने पिता से कह रहा है कि वह अगला जन्‍म लेगा, उसमें वह पिता उसका बेटा बने। फिर बेटे को कैसे प्‍यार किया जाता है, वह अपने पिता को सिखाएगा। संदीप ने इसे इस तरह बड़ा इमोशनल बनाया है।

टाइटल का सस्पेंस बरकरार है
राइटर बताते हैं -इसका टाइटल एनिमल ही क्‍यों रखा गया है, वह मेरा भी सवाल है। यह तो संदीप ही बता सकते हैं। इस राज का खुलासा तब होगा, जब उनकी कहानी पूरी हो जाएगी। रहा सवाल टीजर से जाहिर हो रहे इस पहलू का कि बेटे के किरदार का पुनर्जन्‍म है, वह तो नहीं है। यहां बेटे का अपने बाप को लेकर जो लिमिटलेस प्‍यार है, उसे दिखाया गया है।

नए अंदाज में दिखेगा बाप-बेटे का प्यार
सिद्धार्थ और गरिमा कहते हैं कि ‘शक्ति’ या फिर ‘‍शराबी’ में अमिताभ बच्‍चन का दिलीप कुमार या फिर प्राण के साथ जो बाप बेटे का टकराव था, उससे अलग कहानी है यहां। यहां बाप बेटे के बीच कोई दुश्‍मनी नहीं है। डायरेक्‍टर संदीप का यहां प्रोग्रेशन है। पहली फिल्‍म ‘कबीर सिंह’ कपल के रोमांस की कहानी थी। यहां अब बाप बेटे के प्‍यार की कहानी है।

अभी रणबीर और परिणीति के साथ आपसी मुलाकातें या रीडिंग सेशन नहीं हुए हैं। राइटिंग कम्प्‍लीट होने पर फरवरी एंड से सब रीडिंग सेशन पर जुटेंगे।

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