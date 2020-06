View this post on Instagram

Sonam Kapoor Virat Kohli hot Ranbir Kapoor very hot Imran Khan extremely hot Sushant Singh Rajput I don't know what do you mean Ranbir Kapoor Virat Kohli Imran Khan ine sab ke liye Sundar se jawab Diya lekin Sushant Singh ke bare mein Jab Aaya tab Tumne Aisa Kyon jawab Diya Sushant Singh Rajput jo bhi hai struggle Karke Kiya tumhari Tarah nepotism Nahin Hai Tum To bus Anil Kapoor ki beti ho isliye aur vaise bhi Neerja ke alava aukat kya hai Tum Alia Bhatt Karan Johar Kareena Kapoor Deepika Padukone Tum sab log kya vakai Mein Sushant Singh ko bahut Chhota samajhte the matlab Ham do Ham Logon Ki Tarah Star Ki Beti nahin hai beta nahin hai isliye Chhota Ho Gaya shame on you Sonam Kapoor #rip #sushantsinghrajput #missyou #missyousomuch❤️ #💔 #justice #justiceforsushantsinghrajput #😭😭 #sonamkapoor #nepotism #unfair #karanjohar #coffeewithkaran #bollywood

A post shared by sushantsinghrajputfanpage (@sushantsinghrajputfanaccount) on Jun 20, 2020 at 4:34pm PDT