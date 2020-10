Hindi News

रोहित शेट्टी का नया प्रोजेक्ट: 1982 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'अंगूर' के रीमेक में रणबीर सिंह का डबल रोल, जैकलीन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े के साथ करेंगे रोमांस

सिम्बा और सूर्यवंशी के बाद अब जल्द ही रोहित शेट्टी और रणबीर सिंह नए प्रोजेक्ट के लिए साथ आ रहे हैं। रोहित जल्द ही 1982 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म अंगूर की रीमेक बनाने की तैयारी में हैं जिसके लिए उन्होंने पहले ही संजीव कुमार की जगह रणबीर सिंह को फाइनल कर लिया है। इसके बाद अब फिल्म में रणबीर के साथ रोमांस करने के लिए जैकलीन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े के नाम भी पक्के हो चुके हैं।

रणबीर से पहले शाहरुख को लेना चाहते थे रोहित

हाल ही में आई फिल्मफेयर की रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्टर रोहित शेट्टी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर इसे मॉडर्न बना रहे हैं। साल 1982 में गुलजार ने फिल्म निर्देशन किया था जिसमें संजीव कुमार ने डबल रोल निभाए थे। रोहित कई सालों से इस फिल्म का रीमेक बनाने की तैयारी में हैं। इससे पहले साल 2015 में रोहित शाहरुख को लेकर इस फिल्म को बनाना चाहते थे हालांकि उस समय बात नहीं बन पाई। अंगूर के टलने के बाद शाहरुख और रोहित फिल्म दिलवाले में साथ आए थे।

लगातार फिल्में कर रहे रोहित शेट्टी गोलमाल के बाद सिम्बा और सूर्यवंशी फिल्म में व्यस्त थे। लॉकडाउन के दौरान डायरेक्टर को स्क्रिप्ट पर काम करने का लंबा समय मिला था जिसके बाद उन्होंने अंगूर फिल्म के किरदार भी फाइनल कर लिए हैं। ये पहली बार है जब इंडस्ट्री के सबसे एनर्जेटिक एक्टर रणबीर एक साथ दो किरदार करते नजर आएंगे और कन्फ्यूजन से दर्शकों को हंसाएंगे।

इससे पहले रोहित शेट्टी ने गोलमाल फिल्म एडॉप्ट करके बोल बच्चन से दर्शकों को हंसाने में खूब कामयाबी हासिल की थी। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने जुड़वा बनने का ड्रामा रचा था।