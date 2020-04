दैनिक भास्कर Apr 16, 2020, 09:45 AM IST

अपने तेजतर्रार बयानों के लिए इंडस्ट्री में मशहूर कंगना रनोट की बहन रंगोली ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। रंगोली ने कहा कि वे मोदी के समर्थन के लिए कंगना की आलोचना करने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस मंशा पाशा की इज्जत करती हैं। इसके पीछे रंगोली का तर्क भी बेहद अजीब है।

When Pakistanis start to criticise you, it’s a validation that you are 100% nationalist and a sacha Desh Bhakt...two enemy country citizens must talk like this only respect for Ms Pasha, but I can’t respect those jo iss desh ka khakar wafa Pakistan se karte hain... https://t.co/eGe88YpPlP

रंगोली ने कहा- मैं उनकी इज्जत नहीं कर सकती हूं, जो कमाते तो भारत में हैं, लेकिन उनकी वफादारी हमेशा पाकिस्तान के लिए रहती है। जब कोई पाकिस्तानी आपकी आलोचना करते हैं तो यह इस बात का प्रमाण हो जाता है कि आप 100 फीसदी राष्ट्रवादी और सच्चे देशभक्त हैं। दो दुश्मन देशों के नागरिक इस तरह से निश्चित तौर पर बात कर सकते हैं और इसलिए मैं मंशा पाशा की इज्जत करती हूं। लेकिन, मैं उन लोगों की इज्जत नहीं कर सकती, जो देश का खाकर वफा पाकिस्तान से करते हैं।



दरअसल मंशा ने एक ट्वीट में कहा था- कंगना उस महिला का शानदार उदाहरण हैं, जिसने शुरुआत तो विशेषाधिकारों और भाईभतीजावाद के खिलाफ आवाज के तौर पर की। फिर उन्होंने ध्यान खींचने के लिए प्रगतिशील मूल्यों की बात की। और, फिर वे ऐसी सरकार का समर्थन करने लगीं जो हर असहमति और अपनी नीतियों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा रही है।

goes against its policy to be "corrupt, anti state" and anyone who disagrees to be too rich or too privileged or too corrupt and cant be a voice for the people.

One needs to aware of those that use values u believe in to futher their own politics.