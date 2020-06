दैनिक भास्कर Jun 06, 2020, 01:20 PM IST

मुंबई.

लॉकडाउन होने के बाद सेलेब्स एक-दूसरे के साथ सोशल मीडिया के जरिए लाइव होकर चैट कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना हाल ही में इंस्टाग्राम पर लाइव आए।

इस दौरान उन्होंने रणवीर सिंह को भी लाइव जोड़ने की कोशिश की। रणवीर सोकर उठे ही थे और उन्होंने आयुष्मान के साथ चैटिंग करनी शुरू कर दी। रणवीर आयुष्मान से जोर-जोर से बात करने लग गए जो कि दीपिका को रास नहीं आया और उन्होंने उन्हें टोक दिया।

रणवीर बात करते-करते रुक गए और नर्वस होकर कैमरे से बाहर देखने लगे। उन्होंने आयुष्मान से कहा, 'ओके बाय बाय बाय। तुम्हारी भाभी डांट रही हैं। कह रही है मैं ज़ूम कॉल कर रही हूं चिल्लाओ मत।' इतना कहकर रणवीर झट से कॉल काट देते हैं और आयुष्मान कहते हैं-रणवीर गए क्योंकि भाभी डांट रही हैं उसे।

