दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 08:00 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. पूरे देश में चल रहे लॉकडाउन के चलते बॉलीवुड स्टार्स इन दिनों अपने परिवार के साथ ही समय बिता रहे हैं। काम से फुरसत पाकर इन दिनों रवीना टंडन भी बेटी रशा अडानी के साथ जमकर मस्ती कर रही हैं। हाल ही में रवीना और उनकी बेटी का एक वीडियो आया है जिसमें दोनों टिक-टॉक ट्रेंड फॉलो करते हुए वीडियो बना रहे हैं।

टिक-टॉक पर अपनी मजेदार वीडियोज से सबका दिल जीतने वालीं रवीना टंडन इंस्टाग्राम पर भी फैंस को हंसा रही हैं। उन्होंने रविवार को बेटी रशा के साथ वाले कुछ वीडियोज शेयर किए हैं। पहली वीडियो में रवीना बेटी से अपमानजनक व्यवहार करती दिख रही हैं जिसपर बेटी उन्हें बार-बार टोक रही हैं। वहीं दूसरी वीडियो में रवीना और रशा ‘ओह ना ना ना’ गाने पर ट्रेंड फॉलो करते हुए डांस कर रही हैं।

A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon) on Apr 5, 2020 at 3:59am PDT

रवीना ने इससे पहले भी इन दिनों वायरल हो रहे स्विच चैलेंज को बेटी के साथ ट्राई किया था। इसमें दोनों एक दूसरे के कपड़े बदल कर डांस कर रही थीं। रवीना ने स्विच चैलेंज के साथ ही टिक टॉक पर एंट्री की थी। पहले ही वीडियो के बाद उनके फॉलोवर्स के नंबर बढ़ गए थे। फिलहाल उनके अकाउंट पर 86 हजार फॉलोवर्स हैं।

View this post on Instagram

Finally hopped on the trend! Go check out my very first Tik Tok with @officialrashathadani Link in bio. #tiktok #flippedtheswitch

A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon) on Apr 1, 2020 at 7:19am PDT