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  • Reha Was Seen Outside The Gym: Reha, Who Used To Go To The Gym With Sushant, Is Still Doing Workout In The Same Gym, Looking At The Media, She Said Exuse Me

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जिम के बाहर दिखीं रिया ::जिस जिम में सुशांत के साथ जाती थीं रिया, अब भी उसी में कर रहीं वर्कआउट, मीडिया को देख कर बोलीं- एक्सक्यूज मी

24 मिनट पहले
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बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक सोमवार को मुंबई में जिम के बाहर दिखे। उन दोनों ने जिम के कपड़े पहने हुए थे। रिया अपने दिवंगत बॉयफ्रेंड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस जिम में जाया करती थीं। हाल ही में रिया और भाई शोविक को घर ढूडते भी देखा गया था।

मीडिया को देख रिया बोलीं- एक्सक्यूज मी

सोशल मीडिया पर कुछ तसवीरें और वीडियो शेयर की गई हैं, जिसमें रिया और शोविक को जिम से बाहर निकलते देखा जा रहा है। जिम से निकलते समय जब मीडिया ने ‌उनका पीछा किया तो शोविक ने मीडिया को देख कर हाथ हिलाया और कार में बैठ गए वहीं रिया ने मीडिया को 'एक्सक्यूज मी' कहा।

रिया और शोविक जमानत पर हैं बाहर

14 जून को सुशांत की मृत्यु हो गई और उनके परिवार ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया पर आत्महत्या का आरोप लगाया था। वहीं कुछ दिनों बाद रिया और शोविक को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। दोनों ने लगभग एक महीना जेल में बिताया था। वे दोनों अभी जमानत पर बाहर हैं और तब से वे पब्लिक प्लेस पर कम ही नजर आते हैं। सुशांत की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही है, जबकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मामले में फाइनेंशियल और ड्रग्स एंगल को भी देख रही है।

रिया ने फिल्म 'चेहरे' से किया कमबैक

एक इंटरव्यू में रिया के बारे में फिल्म डायक्टर रूमी जाफरी ने कहा कि रिया के लिए ये साल बहुत खराब रहा है। क्या आप एक मिडिल क्लास फैमिली की किसी लड़की को एक महीने जेल में बिताने की कल्पना कर सकते हैं? इस इंसीडेंट ने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया है। वहीं रिया चक्रवर्ती अब फिल्म 'चेहरे' से बॉलीवुड में अपना कमबैक कर रहीं हैं। वे अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ इस फिल्म में नजर आएंगी।

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