8 जुलाई को कॉमेडियन और सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर जगदीप का निधन हो गया था। जगदीप के निधन के 6 दिन बाद जावेद जाफरी ने एक लम्बा नोट लिखते हुए पिता को याद किया है। साथ ही उन सभी को शुक्रिया कहा है जो उनके दुख में शामिल रहे। जावेद ने अपने दिल की बात ट्विटर के जरिए शेयर की है। जावेद ने लिखा- उन सभी को दिल से शुक्रिया जो मेरे पिता के जाने के बाद प्यार, सराहना और दुख बांटने मेरे दर्द में शामिल हुए। इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतनी दुआएं ...??? यही तो है 70 सालों की असली कमाई।

