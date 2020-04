दैनिक भास्कर Apr 30, 2020, 02:07 PM IST

मुंबई. ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार सुबह मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वे कैंसर से जूझ रहे थे। कैंसर से जूझने के दौरान भी ऋषि सोशल मीडिया से कभी दूरी नहीं बना पाए और लगातार एक्टिव रहे। खासकर ट्विटर पर उनकी मौजूदगी किसी अन्य कपूर खानदान के सदस्य से कहीं ज्यादा थी. खुद उनके बेटे रणबीर कपूर तो अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं लेकिन ऋषि ने जनवरी 2010 में ही ट्विटर ज्वाइन कर लिया था। उनकी ट्वीट भी उनकी बेबाकी का सबूत देती थीं। जहां बाकी स्टार्स सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तोल-मोल कर बोलते थे, वहीं ऋषि ने हमेशा वही लिखा जो उनका दिल चाहा। इसी के चलते कई बार विवादों में भी घिरे, ट्रोल भी हुए। 10 साल में एक बार उन्होंने ट्विटर छोड़ा भी लेकिन दोबारा वापस आ गए।

ये था आखिरी ट्वीट: 2 अप्रैल को ऋषि ने अपना आखिरी ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, "सभी भाइयों और बहनों से अपील है कि कृपया हिंसा, पत्थर फेंकने या हत्या करने का सहारा न लें। डॉक्टर, नर्स, मेडिक्स, पुलिसकर्मी आदि आपको बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। हमें इस कोरोनावायरस युद्ध को एक साथ जीतना होगा। प्लीज। जय हिन्द!"

An appeal 🙏 to all brothers and sisters from all social status and faiths. Please don’t resort to violence,stone throwing or lynching. Doctors,Nurses,Medics, Policemen etc..are endangering their lives to save you. We have to win this Coronavirus war together. Please. Jai Hind!🇮🇳 — Rishi Kapoor (@chintskap) April 2, 2020

ऋषि के 5 विवादित ट्वीट:

1) लॉकडाउन में शराब की दुकान खुलवाना चाहते थे: ऋषि कपूर ने मार्च 2020 में की एक ट्वीट में कहा था, कुछ समय के लिए सरकार को हर शाम लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें खोलने की अनुमित दे देना चाहिए। गलत मत समझिए। ऐसे हालात में सारे मर्द घर पर हैं और ऐसे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। पुलिस, डॉक्टरों और आम इंसान को भी कुछ तो राहत चाहिए। वैसे भी ब्लैक में तो बिक रही है।'

Think. Government should for sometime in the evening open all licensed liquor stores. Don’t get me wrong. Man will be at home only what with all this depression, uncertainty around. Cops,doctors,civilians etc... need some release. Black mein to sell ho hi raha hai. ( cont. 2) — Rishi Kapoor (@chintskap) March 28, 2020

2) इमरजेंसी की थी मांग: 26 मार्च को अपने ट्वीट में ऋषि ने देश में इमरजेंसी की बात कहते हुए लिखा था, 'प्यारे दोस्तों, देखो देश में क्या हो रहा है। यहां इमरजेंसी लगा देना चाहिए। टीवी के अनुसार लोग डॉक्टरों को और पुलिसवालों को मार रहे हैं। हालात संभालने का कोई तरीका और नहीं। यह हम सबके भले के लिए होगा क्योंकि लोगों में तनाव बढ़ रहा है।'

Dear fellow Indians. We must and have to declare EMERGENCY. Look at what’s happening all over the country! If the TV is to believed,people are beating policemen and medical staff! There is no other way to contain the situation. It is only good for all of us. Panic is setting in. — Rishi Kapoor (@chintskap) March 26, 2020

3) यंग जनरेशन स्टार्स पर भड़के थे ऋषि: 2017 में विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार पर जब यंग जनरेशन एक एक्टर्स नहीं पहुंचे थे तो ऋषि ने लिखा था, शर्मनाक। विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार पर आज की जनरेशन का कोई भी एक्टर नहीं पहुंचा। यहां तक कि जिन्होंने उनके साथ काम किया वो भी नहीं। कम से कम इज्जत करना तो सीखो।

Shameful. Not ONE actor of this generation attended Vinod Khanna's funeral. And that too he has worked with them. Must learn to respect. — Rishi Kapoor (@chintskap) April 27, 2017

4) गोमांस पर पाबंदी का किया था विरोध: मार्च 2015 में गोमांस और गोहत्या पर महाराष्ट्र में लगी पाबंदी पर विरोध जाहिर करते हुए ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था, "मैं गुस्से में हूं।कोई क्या खाता है, इससे उसके धर्म को क्यों जोड़ा जा रहा है।"उन्होंने आगे लिखा, "मैं हिंदू हूं और बीफ़ खाता हूं, क्या ऐसा करने से मैं कम धार्मिक हो जाता हूं?"