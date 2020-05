दैनिक भास्कर May 02, 2020, 06:21 PM IST

मुंबई. वेटरन एक्टर ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में 30 अप्रैल को निधन हो गया। वह पिछले दो साल से ल्यूकेमिया से जूझ रहे थे। लंबे समय तक अपना इलाज अमेरिका में करवाने के बाद वह पिछले साल मुंबई लौट आए थे। इस बीच तबियत में कुछ सुधार होने के बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की इच्छा जताई थी और दो फिल्में भी साइन की थीं जिनके नाम-'शर्माजी नमकीन' और 'इंटर्न' हैं। 'इंटर्न' की तो शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी लेकिन 'शर्माजी नमकीन' पिछले साल दिसंबर में फ्लोर पर जा चुकी थी।



मेन लीड में दिखेंगे ऋषि: 'शर्माजी नमकीन' ऋषि की आखिरी फिल्म साबित होगी। इस फिल्म में वह मेन लीड में नजर आएंगे। उनके निधन से यह कयास लगाए जा रहे थे कि फिल्म अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होगा। दरअसल, ऋषि अपने हिस्से की ज्यादातर शूटिंग पूरी कर चुके थे। बस कुछ दिनों की शूटिंग ही बाकी थी। ऐसे में निर्माता रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि फिल्म को पूरा कर इसे रिलीज किया जाए। दोनों इस बात पर सोच-विचार कर रहे हैं कि आखिर बचे हुए हिस्से की शूटिंग कैसे पूरी की जाए ताकि फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो सके।



जूही होंगी ऋषि की हीरोइन: इस फिल्म में ऋषि के अपोजिट जूही चावला काम कर रही थीं। पिछले साल दिसंबर में शूटिंग शुरू होने के समय जूही ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें भी शेयर की थीं जिसमें ऋषि सहित बाकी कलाकार स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में हिस्सा लेते नजर आ रहे थे। शर्माजी नमकीन के निर्देशक हितेश भाटिया हैं जिनकी ये पहली फिल्म है।वहीं एक्सल एंटरटेनमेंट के साथ हनी त्रेहान और अभिषेक चौबे भी फिल्म के निर्माता हैं।

