View this post on Instagram

𝐑𝐈𝐏 𝐎𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝 R𝐢𝐬𝐡𝐢 K𝐚𝐩𝐨𝐨𝐫 𝐣𝐢. 𝐒𝐭𝐚𝐲 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 R𝐚𝐧𝐛𝐢𝐫 𝐚𝐧𝐝 N𝐞𝐞𝐭𝐮 𝐦𝐚𝐦❤ 💫 Prayers for the soul🙏🏻 #riprishikapoor #rishikapoor #ranbirkapoor #neetukapoor

A post shared by Ranbir Kapoor (@ranbirian.forever_) on May 3, 2020 at 12:44am PDT