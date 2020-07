दैनिक भास्कर Jul 12, 2020, 11:26 AM IST

बॉलीवुड में लगातार सेलेब्रिटी कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अनुपम खेर की मां दुलारी और भाई राजू खेर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सोशल मीडिया पर कई अन्य सेलेब्स को लेकर भी अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। इसमें नया नाम एक्ट्रेस और मथुरा सांसद हेमा मालिनी का भी जोड़ा गया। हालांकि उनकी बेटी ईशा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।

My mother @dreamgirlhema is fit & fine 🧿 ! The news regarding her health is absolutely fake so please don’t react to such rumours! Thanks to everyone for their love & concern . ♥️🙏🏼

ईशा ने ट्वीट से किया कन्फर्म

ईशा देओल ने रविवार सुबह किए एक ट्वीट में लिखा है- मेरी मां हेमा मालिनी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी सेहत को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं, वे पूरी तरह गलत हैं। कृपया इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया न दें। आप सभी के प्यार और चिंता के लिए बेहद शुक्रिया। ईशा ने यही संदेश अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया है।

He is a fighter. He will come out of this ... He wins over everything.. This time too.. He will be fine 🧿 I pray that Amit uncle gets well soon ... back home safe & healthy ♥️🙏🏼 @SrBachchan