पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शादी की अफवाह!:पहली पत्नी रामलता से तलाक के 9 साल बाद प्रभुदेवा करने जा हैं दूसरी शादी, भतीजी बनेगी प्रभु की दुल्हन

37 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

47 साल के डांसर-कोरियोग्राफर-एक्टर और डायरेक्टर प्रभु देवा शादी करने जा रहे हैं, वह भी दूसरी बार, अपनी भतीजी से। सुनने में अटपटा है लेकिन खबर वायरल है। शर्मीले स्वभाव और विवादों से दूर रहने वाले प्रभु की दूसरी शादी की चर्चा सुर्खियां बन गई है। हालांकि अभी तक प्रभुदेवा या उनकी टीम की तरफ से इस खबर का न तो खंडन किया गया है और न ही कन्फर्मेशन।

ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभु देवा अपनी भतीजी 'शोभा' को डेट कर रहे हैं और जल्द ही उनसे शादी करने जा रहे हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है यह तो प्रभु के आधिकारिक बयान के बाद ही पता चलेगा।

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते टूटी शादी
प्रभुदेवा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार और सुकून भरी दिखती है, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही ज्यादा उतार-चढ़ाव भरी रही। प्रभुदेवा ने 1995 में रामलता से शादी की थी। रामलता मुस्लिम थीं और क्लासिकल डांसर थीं। शादी के बाद रामलता ने हिंदू धर्म अपनाया। दोनों के तीन बेटे हुए लेकिन बड़े बेटे विशाल की कैंसर के कारण 2008 में मौत हो गई।

नयनतारा के साथ लिव इन में रहे प्रभु
प्रभुदेवा के साउथ एक्ट्रेस नयनतारा को डेट करने की खबरें भी खूब चर्चा में रहीं। प्रभुदेवा ने तमिल फिल्म 'विल्लू' में नयनतारा को कोरियोग्राफ किया था। इसी दौरान दोनों में प्यार पनपा। लेकिन शुरुआत में दोनों ने ही न तो प्यार कबूला और न कभी नकारा। 2010 में प्रभु ने नयनतारा से रिश्ते की बात मानी और शादी करने की बात सामने रखी।

तलाक को हो गए 9 साल
नयनतारा और प्रभु के रिश्ते की यह बात रामलता को पता चली। प्रभु ने तलाक की अर्जी दे दी थी, लेकिन रामलता ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया। लेकिन बाद में कोर्ट कचहरी और हंगामे के बाद 2011 में रामलता ने 16 साल की शादी खत्म कर दी। वहीं 2012 में नयनतारा ने भी प्रभु से ब्रेकअप कर लिया था।

प्रभुदेवा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
प्रभु इन दिनों सलमान खान, दिशा पाटनी और रणदीप हुड्‌डा की फिल्म 'राधेःयोर मोस्ट वॉन्टेड भाई' का डायरेक्शन कर रहे हैं इतना ही नहीं वे साउथ की कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। बतौर एक्टर 'पोन मनिकवेल' उनकी 50वीं फिल्म है। इस मूवी में वह पहली बार पुलिस अफसर की भूमिका में निभाने जा रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअवधपुरी पहुंचे रघुराई, योगी ने की अगवानी; राम की पैड़ी पर शुरू हुआ दीपोत्सव - उत्तरप्रदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें