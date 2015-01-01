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परिणीति बनीं साइना:साइना नेहवाल ने शेयर किया अपनी बायोपिक से परिणीति चोपड़ा का फर्स्ट लुक, बोलीं- मेरी हमशक्ल

14 मिनट पहले
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बैडमिंटन प्लेयर सायना नेहवाल ने अपनी बायोपिक का नया लुक शेयर किया है। बायोपिक में परिणीति चोपड़ा सायना का किरदार निभा रही हैं। सायना ने उनकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- मेरी हमशक्ल। सायना ने दो फोटो शेयर की हैं। दूसरी फोटो में परिणीति सर्विस करती नजर आ रही हैं और वो एक प्रोफेशनल शटलर लग रही हैं।

चर्चा थी कि श्रद्धा निभाएंगी ये किरदार
इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल शुरू हुई थी। परणीति ने एक बैडमिंटन प्लेयर के किरदार को बखूबी निभाने के लिए काफी कड़ी ट्रेनिंग की है। परणीति से पहले ये रोल श्रद्धा कपूर निभाने वाली थीं, लेकिन उनकी जगह ये रोल परणीति के खाते में ही आया है। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, तब भी साइना ने एक फोटो शेयर की थी और लिखा था कि फिल्म की टीम को मेरी शुभकामनाएं। मैं इस सफर में साथ चलने के लिए तैयार हूं।

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