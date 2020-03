दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 11:54 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. सलमान खान के भतीजे (बुआ के बेटे के बेटे) अब्दुल्लाह खान का मुंबई में निधन हो गया है। 38 साल के अब्दुल्लाह बॉडी बिल्डर थे और बॉलीवुड में उनकी अच्छी पकड़ थी। रिपोर्ट्स की मानें तो फेंफडों के संक्रमण से जूझ रहे थे। उनके निधन पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने शोक जताया है। सलमान ने सोशल मीडिया पर अब्दुल्लाह के साथ वाली एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, "तुम्हे हमेशा प्यार करता रहूंगा।"

सलमान की करीबी दोस्त यूलिया वंतूर ने अब्दुल्लाह का एक विचार साझा करते हुए लिखा है, "जैसा कि तुम कहते थे- 'हम गिरते हैं, हम टूटते हैं, हम असफल होते हैं, लेकिन हम फिर उठते हैं, ठीक होते हैं, जीत जाते हैं।" अबा तुम बहुत जल्दी चले गए।"

As u said “we fall, we break, we fail but then we rise, we heal, we overcome” @aaba81 u left too soon 🙏🏼❤️ #realstrong #rip

