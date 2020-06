दैनिक भास्कर Jun 02, 2020, 11:51 AM IST

मुंबई.

सलमान खान और जैकलिन फर्नांडीज लॉकडाउन की शुरुआत से ही पनवेल फार्महाउस में हैं। जैकलिन सलमान के एक फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए वहां गई थीं और लॉकडाउन घोषित होने के बाद वह पिछले ढाई महीने से वहीं रह रही हैं।

हाल ही में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें दोनों फार्महाउस के आसपास साइकिलिंग का मजा उठाते दिख रहे हैं। यह वीडियो इनके फैनपेज पर शेयर किए गए हैं।

Salman Khan, Jacqueline Fernandez and others go for cycling in Panvel near the actor's farmhouse. #salmankhan #jacquelinefernandez #Entertainment #Bollywood #BollywoodActor @BeingSalmanKhan @Asli_Jacqueline pic.twitter.com/fQ1Bpzizcy