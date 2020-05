दैनिक भास्कर May 07, 2020, 11:44 AM IST

मुंबई. सलमान खान कोरोनावायरस लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने पनवेल फार्महाउस के आसपास के गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को खाने-पीने का सामान ट्रैक्टरों और बैलगाड़ी में भरकर भेजा था। इसका वीडियो सलमान ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब सलमान ने बीइंग हैंगरी नाम से फूड ट्रक चलाए हैं।



मुंबई के इलाकों में बांटा सामान: रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान के बीइंग ह्युमन फाउंडेशन द्वारा शुरू किए इन फूड ट्रक के जरिए मुंबई के कई इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों को खाने-पीने का सामान वितरित किया जा रहा है। सलमान खान के फैन क्लब ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें मुंबई के खार इलाके में फूड ट्रक के जरिए सामान बांटा जा रहा है।

☆☆-#SalmanKhan's #Being Human Foundation's

FREE FOOD DONATION To The Needy Class

:-::-:#BeingHaangryy pic.twitter.com/a3ZhS8Y4IP