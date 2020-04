दैनिक भास्कर Apr 16, 2020, 01:40 PM IST

लॉकडाउन के चलते पनवेल स्थित अपने फार्महाउस में फंसे सलमान खान ने उन लोगों को फटकार लगाई है, जो जन सेवा में लगे डॉक्टर्स, नर्सों और पुलिसवालों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे कह रहे है कि डॉक्टर्स, नर्सेस और पुलिसवाले जान को खतरे में डालकर अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देशवासियों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे है कि चंद जोकरों की वजह से यह बीमारी फैलती जा रही है।

View this post on Instagram

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) on Apr 15, 2020 at 11:07am PDT