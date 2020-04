दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 12:38 PM IST

सलमान खान लॉकडाउन के चलते अपने मुंबई स्थित घर से दूर पनवेल फार्महाउस पर वक्त बिता रहे हैं। वह वहां कुछ वक्त के लिए गए थे लेकिन उसी बीच लॉकडाउन की घोषणा हो गई और सलमान को फार्महाउस पर ही रहना पड़ गया। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कोरोनावायरस को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इस वीडियो में उनके भतीजे निर्वाण खान भी नजर आ रहे हैं।

