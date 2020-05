दैनिक भास्कर May 26, 2020, 03:44 PM IST

मुंबई. ईद के मौके पर बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने 5 हजार गरीब परिवारों के लिए फूड किट्स भेजे। इन खास फूड किट्स में शीर खुरमा बनाने का सामान था। एक किट से 50 लोगों के लिए शीर खुरमा बनाया जा सकता है। यह ईद के मौके पर बनने वाला खास पकवान है।

Thank you @BeingSalmanKhan bhai for reaching out to 5000 families in your own special way on the occasion of Eid and spreading happiness...Humans like you balance the society,Thank you for the Eid kits distributed to one and all...special way of bhai wishing Eid !!! pic.twitter.com/7oTPPeXZMv