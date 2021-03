बॉलीवुड ब्रीफ:'पठान' में शाहरुख को बचाते दिखेंगे सलमान, आज आएगा आमिर का डांस नंबर 'हरफनमौला' और 'चेहरे' के पोस्टर से रिया फिर गायब

Brace yourself to meet Savi and Satya..... #LooopLapeta in theatres this October 22, 2021. ♾☺️ a comic thriller we rarely get ! @TahirRajBhasin @ellipsisentt @sonypicsfilmsin @vivekkrishnani @tanuj_garg @atulkasbekar @Aayush_BLM#AakashBhatia #LooopLapeta pic.twitter.com/tAgDMyKn6j