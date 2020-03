दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 10:35 AM IST

बॉलीवुड डेस्क . मुंबई में सोमवार रात सुपरस्टार सलमान खान के 38 साल के भतीजे अब्दुल्लाह खान उर्फ अबा का इंतकाल हो गया। वह इंदौर के खान कम्पाउंड में रहते थे। अब्दुल्लाह को रविवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया था। सांस लेने में परेशानी होने पर शाम को वेंटिलेटर पर रखा था। उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। सलमान ने अब्दुल्लाह के साथ अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करते हुए लिखा है, "हमेशा तुम्हे प्यार करता रहूंगा।"

Will always love you...

