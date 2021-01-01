पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Entertainment
  • Bollywood
  • Salman Khan's Radhe And John Abraham's Satyameva Jayate 2 To Clash On Box Office, Kangana Ranaut Slams Priyanka Chopra And Diljit Dosanjh Over Farmers Protest

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बॉलीवुड ब्रीफ:पर्दे पर टकराएंगी सलमान और जॉन की फिल्में, ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद दिलजीत, प्रियंका पर भड़कीं कंगना

एक घंटा पहले

जॉन अब्राहम ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि उनकी अपकमिंग फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' ईद के मौके पर 14 मई 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके साथ ही मिलाप झावेरी के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म का क्लैश सलमान खान स्टारर 'राधे: योर मोस्ट वांटेड' के साथ होना तय हो गया है। सलमान खान पहले ही यह ऐलान कर चुके हैं कि प्रभदेवा के निर्देशन में बनी उनकी फिल्म वे ईद पर लेकर आ रहे हैं।

ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद कंगना का दिलजीत, प्रियंका पर तंज

मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद कंगना रनोट ने प्रियंका चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ को निशाने पर लिया। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। यही चाहिए था न तुम लोगों को मुबारक हो।" दरअसल, प्रियंका और दिलजीत शुरुआत से ही किसान आंदोलन को सही ठहरा रहे हैं।

4 फरवरी को शादी करेंगे श्रद्धा कपूर के कजिन प्रियांक शर्मा

एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के कजिन और दिग्गज अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे के बेटे प्रियांक शर्मा शादी करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 फरवरी को वे प्रोड्यूसर करीम मोरानी की बेटी शजा मोरानी के साथ कोर्ट मैरिज करेंगे। उसके बाद में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए पार्टी होस्ट कर सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में प्रियांक और शजा की सगाई हुई थी।

पर्दे पर टकराएंगी 'RRR' और 'मैदान', बोनी कपूर नाराज

सोमवार को डायरेक्टर एस एस राजामौली ने ऐलान किया कि उनकी बहुप्रतीक्षित फ़िल्म "RRR' इसी साल 13 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर रिलीज होगी। प्रोड्यूसर बोनी कपूर उनके इस ऐलान से काफी नाराज हैं। दरअसल, बोनी 6 महीने पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि उनकी अजय देवगन स्टारर 'मैदान' दशहरा वीकेंड में 15 अक्टूबर को रिलीज होगी। चूंकि 'RRR' में भी अजय देवगन की अहम भूमिका है। इसलिए बोनी को लगता है कि उनसे डिस्कशन किए बिना राजामौली का अपनी फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान करना अनैतिक है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसे समय मे जहां पूरी इंडस्ट्री को साथ खड़ा होना चाहिए, वहां राजामौली को ऐसा नहीं करना चाहिए था।‌‌‌‌‌‌

भूमि पेडणेकर ने माना इंडस्ट्री में है कास्टिंग काउच जैसी बुराई

हाल ही में करीना कपूर के रेडियो शो 'व्हाट वीमेन वांट्स' में पहुंचीं भूमि पेडणेकर ने माना कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है। हालांकि, उन्हें कभी खुद इस बुराई का सामना नहीं करना पड़ा। आखिरी बार 'दुर्गामती' में नजर आईं भूमि ने कहा कि कई एक्टर्स ने कास्टिंग काउच का बुरा अनुभव किया है। लेकिन इसके चलते पूरी इंडस्ट्री को बुरा नहीं कहा जा सकता।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकोरोना के चलते ताज होटल की नौकरी गई तो घर पर ही रेस्टोरेंट शुरू किया, आज हर महीने एक लाख रुपए कमा रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser