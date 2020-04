दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 05:40 PM IST

भोपाल. अपनी अदाओं और एक्टिंग से लोगों का दीवाना बना चुकीं सारा अली खान इन दिनों फैंस को जमकर एंटरटेन कर रही हैं। सारा ने हाल ही में जीनत अमान के लोकप्रिय गाने ‘भोर भयो पनघट पे’ पर बेहतरीन क्लासिकल डांस किया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहा है।

सारा ने सोमवार के दिन अपने फैंस को मोटिवेट करने के लिए ये डांस वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सारा ने ‘भोर भयो पनघट पे’ गाने पर अपने क्लासिकल डांस मूव्स से सबको हैरान कर दिया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने शायराना अंदाज अपनाया है। सारा ने लिखा, ‘मंडे मोटीवेशन। सारा का सजेशन। फिर दोहराओ पुराना ट्रेडिशन। रियाज, ट्रेनिंग और रेपीटीशन। ये सब आएगा टू फ्रूटीशियन। और जरूर मुझे करना चाहिए मेंशन। इस क्वारैंटाइन कोई भी रूटीन ठीक कर सकता है आपकी कंडीशन’।

