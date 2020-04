दैनिक भास्कर Apr 02, 2020, 02:47 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे ओडिसी डांस की रिहर्सल करती नजर आ रही हैं। 11 मिनट 29 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सारा बिना रुके कठिन से कठिन मूव्स करती जा रही हैं। सारा ने यह वीडियो अपनी टीचर को उत्कल दिवस यानी ओडिशा दिवस की बधाई देने के लिए पोस्ट किया था। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "बट्टू...हैप्पी उत्कल दिवस।" गौरतलब है कि 1 अप्रैल को ओडिशा के स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

View this post on Instagram

A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95) on Apr 1, 2020 at 10:12am PDT