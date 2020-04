दैनिक भास्कर Apr 07, 2020, 12:57 PM IST

'लव आज कल 2' एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी एक्टिंग के साथ ही अपनी क्यूट अदाओं से फैंस का दिल जीतती आई हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी सारा अली खान अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए ही मोटिवेट कर रही हैं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर सारा ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर डांस करती दिख रही हैं।

सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी न्यूयॉर्क वेकेशन का एक पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें वो न्यूयॉर्क की सड़क पर बैठे एक म्यूजिक एक्विपमेंट बजाने वाले आदमी की धुन पर डांस कर रही हैं। इस वीडियो के साथ सारा लिखती हैं, 'क्योंकि खुश=हेल्दी। तो हेप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे। मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहो, यही एक तरीका है। खासकर फिलहाल के लिए सब घर पर ही रहें'।

Because Happy = Healthy 🤗🌞🌸🌈 So Happy World Health Day🌎💟☮️ Stay motivated and positive- it’s the only way 🙌🏻 Especially since for now, at home we must stay! 🏠 #staysafe #stayhome #stayfit 💭💪🏻🍓🥦🥗🧘🏻‍♀️💃📚👩‍👧‍👦

