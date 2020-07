दैनिक भास्कर Jul 03, 2020, 09:15 AM IST

बॉलीवुड के लिए गुरुवार की रात एक और बुरी खबर लेकर आई जब मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थीं। उनके निधन पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों ने दुख जताया है। महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'प्रार्थनाएं, हाथ जुड़े हैं, मन अशांत'।

अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'डान्स की मल्लिका #सरोजखान जी अलविदा। आपने कलाकारों को ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान को बहुत ख़ूबसूरती से सिखाया कि “इन्सान शरीर से नहीं, दिल और आत्मा से नाचता है”। आपके जाने से नृत्य की एक लय डगमगा जाएगी। मैं पर्सनली ना सिर्फ़ आपको बल्कि आपकी मीठी डांट को भी बहुत मिस करूँगा।'

अमिताभ बच्चन

T 3582 - Prayers .. 🙏 ..

हाथ जुड़े हैं , मन अशांत — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 3, 2020

अनुपम खेर

डान्स की मल्लिका #सरोजखान जी अलविदा।आपने कलाकारों को ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान को बहुत ख़ूबसूरती से सिखाया कि “इन्सान शरीर से नहीं, दिल और आत्मा से नाचता है”।आपके जाने से नृत्य की एक लय डगमगा जाएगी। मैं पर्सनली ना सिर्फ़ आपको बल्कि आपकी मीठी डांट को भी बहुत मिस करूँगा।🙏😥 — Anupam Kher (@AnupamPKher) July 3, 2020

अक्षय कुमार

Woke up to the sad news that legendary choreographer #SarojKhan ji is no more. She made dance look easy almost like anybody can dance, a huge loss for the industry. May her soul rest in peace 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 3, 2020

फराह खान

Rest in peace Sarojji.. u were an inspiration to many, myself included. Thank you for the songs🙏🏻 #SarojKhan — Farah Khan (@TheFarahKhan) July 3, 2020

मनोज वाजपेयी

Rest in peace Saroj ji 🙏🙏 — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) July 3, 2020

रकुलप्रीत सिंह

2020 please don’t give any more bad news . So sad to hear about #SarojKhan ma’am . Always dreamt of doing atleast one song Choreographed by her. Your grace and contribution to indian cinema shall always be remembered. May your soul RIP. Strength to the family ❤️ — Rakul Singh (@Rakulpreet) July 3, 2020

पलक मुछाल

Rest in peace Master #SarojKhan ji! 🙏🏻 — Palak Muchhal (@palakmuchhal3) July 3, 2020

तीन साल की उम्र में बनीं थीं चाइल्ड आर्टिस्ट

71 साल की सरोज खान ने तीन साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम शुरू किया था। इसके बाद 50 के दशक में उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में नई पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे असिस्टेंट डायरेक्टर बनीं और 1974 में आई फिल्म 'गीता मेरा नाम' से उन्हें बतौर स्वतंत्र कोरियोग्राफर पहला ब्रेक मिला।

अपने करियर में उन्होंने करीब 2 हजार से ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया, जिसके चलते कोरियोग्राफी के मामले में उन्हें 'मदर ऑफ डांस' भी कहा जाता है। उन्होंने आखिरी बार 2019 की फिल्म 'कलंक' के गाने 'तबाह हो गए...' में माधुरी दीक्षित को कोरियोग्राफ किया था।