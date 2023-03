Hindi News

रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते थे सतीश कौशिक: दोस्तों ने कहा- वो फिटनेस फोकस्ड थे, सलमान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे को लॉन्च करने वाले थे

66 साल के अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का बुधवार रात 1.30 बजे दिल्ली में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 8 मार्च को दिल्ली में एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने गए थे, जहां रात में उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, जहां करीब 1:30 बजे उनका निधन हो गया।

सतीश कौशिक के भतीजे निशांत कौशिक ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा जिंदगी में पहली बार आया था और वे चल बसे। आज दोपहर 3:00 से 6:00 के बीच वरसोवा में श्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली के दीन दयाल अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से मुंबई उनके निवास पर लाया जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी।

हर रोज मॉर्निंग वॉक पर मिलते थे, यकीन नहीं हो रहा सतीश नहीं रहे

सतीश कौशिक के साथ रोज मॉर्निंग वॉक करने वाले उनके साथी कलाकारों ने सतीश कौशिक के निधन पर शोक और हैरानी जताई है। फिल्म उरी और वेबसीरीज मिर्जापुर के अभिनेता अनिल जॉर्ज ने कहा की सतीश रोज गार्डन में वॉक पर मिलते थे और अखरी बार वे होली के पहले मिले थे। उन्होंने बताया की इस खबर को लेकर वह इसलिए भी हैरान है क्योंकि सतीश रोज काफी देर तक वॉक किया करते थे ऐसे में उनकी फिटनेस को लेकर कभी संदेह नहीं हुआ। टीवी एक्टर नरेश गोसाईं ने कहा- यकीन नहीं हो रहा सतीश ऐसे छोड़ कर चले जाएंगे। वो फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट थे। खुशमिजाज थे और दोस्तों के साथ काफी अच्छी बॉन्डिग शेयर करते थे।

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे को सतीश कौशिक लांच करने वाले थे..

सतीश कौशिक कागज-2 की शूटिंग कंप्लीट कर चुके थे. उसमें दर्शन कुमार, अनुपम खेर और नीना गुप्ता हैं। इस बार पंकज त्रिपाठी साथ नहीं थे। पिछले पार्ट में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में थे। इसके अलावा सतीश कौशिक कागज-3 की अनाउंसमेंट करने वाले थे। साथ ही उनकी दो और डायरेक्टोरियल फिल्म आने वाली थी। उनकी वह शूटिंग शुरू करने वाले थे। वो सलमान खान के बाॅडीगार्ड शेरा के बेट को लांच करने वाले थे। उनके भतीजे निशांत कौशिक ने इन सब जानकारियों की पुष्टि की। सतीश कौशिक साथ ही हंसल मेहता की वेबसीरीज स्कैम-2 में भी नजर आने वाले हैं।

दो दिन पहले होली पार्टी में फिट नजर आए थे

7 मार्च को जावेद अख्तर की तरफ से जानकी कुटीर जुहू में आयोजित की गई होली पार्टी में सतीश कौशिक शामिल हुए थे। उन्होंने इस सेलिब्रेशन के फोटोज ट्वीट किए थे, जिसमें वे फिट नजर आए थे। उन्होंने लिखा था- ’जावेद अख्तर, शबाना आजमी, बाबा आजमी, तन्वी आजमी की तरफ से रखी गई पार्टी में रंगबिरंगी खुशनुमा होली का मजा उठाया। न्यूली वेड खूबसूरत कपल अली फजल और रिचा चड्‌ढा से मिला। सभी को होली की शुभकामनांए।’

अनुपम खेर ने लिखा- जिंदगी तुम्हारे बिना पहले जैसी नहीं रहेगी

खेर ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा- 'जानता हूं, मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त #SatishKaushik के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम !! Life will NEVER be the same without you SATISH ! ओम् शांति!'

हरियाणा में जन्मे थे सतीश, दिल्ली से स्कूली पढ़ाई की

सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था। स्कूली पढ़ाई दिल्ली में हुई थी। किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में एडमिशन लिया था। 1985 में उन्होंने शशि कौशिक से शादी की थी। 2 साल की उम्र में उनके बेटे का निधन हो गया था।

मिस्टर इंडिया से पहचान मिली

सतीश ने 1983 में बॉलीवुड में कदम रखा। इससे पहले उन्होंने थिएटर में काम किया था। वे अभिनेता, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक और निर्माता थे। सतीश को पहचान 1987 में फिल्म मिस्टर इंडिया से मिली थी। इसके बाद उन्होंने 1997 में दीवाना-मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार निभाया था। सतीश को 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

नेताओं और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने दीं श्रद्धांजलि...

गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया- 'एक्टर, डायरेक्टर और राइटर सतीश कौशिक जी के निधन के बारे में जानकर बेहद दुखी हूं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान, कलात्मक रचनाओं और उनकी सभी परफॉर्मेंस को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों को मेरी गहरी संवेदनाएं। ऊँ शांति शांति। '

कंगना रनौट ने लिखा, 'इस दुखद समाचार के साथ सुबह हुई। सतीश जी मेरे सबसे बड़े चीयरलीडर थे, वे बेहद सफल एक्टर और डायरेक्टर थे। निजी तौर पर भी वे बेहद दयालु और ईमानदार इंसान थे। इमरजेंसी में उनकी डायरेक्टर बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी बहुत याद आएगी। ऊँ शांति।'

अभिषेक बच्चन ने लिखा- हमारे प्यारे सतीश कौशिक जी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। वे बहुत विनम्र, उदार और प्यार लुटाने वाले इंसान थे। हमेशा हंसते-मुस्कराते रहते थे। आज हमारी इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। Rest in peace सतीश अंकल। हम सब आपको मिस करेंगे। 🙏

सुनील शेट्‌टी ने ट्वीट किया- 'आज हमने फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहतरीन कलाकर को खो दिया। जो लोग उन्हें जानते थे और उनसे प्यार करने वालों के लिए उनकी यादें ब्लेसिंग होंगी।'

डायरेटर मधुर भंडारकर ने ट्वीट किया- 'एक्टर-डायरेक्टर सतीश कौशिक जी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। वे बेहद खुशमिजाज, जोशीले और जिंदगी से भरे इंसान थे। फिल्मी दुनिया और उनके फेंस को उनकी बहुत कमी खलेगी। उनके परिवार को मेरी सहानुभूति। ऊँ शांति।'

एक्टर मनोज जोशी ने ट्वीट किया- 'मेरे बेहद करीबी दोस्तों में शामिल सतीश कौशिक के निधन से मैं किस हद तक स्तब्ध और दुखी हूं, इसे शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। वे अलग-अलग मीडियम पर अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए याद आएंगे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के साथ हैं। ऊँ शांति।'

अभिनेता रितेश देशमुख ने लिखा- 'यकीन नहीं हो रहा कि आप चले गए हैं। आपकी जिंदादिल हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज जाती है। आप दयालु और उदार को-एक्टर थे और बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ सिखाने वाले टीचर। इसके लिए आपका शुक्रिया। आपकी बहुत याद आएगी, आपकी लेगेसी हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।'

