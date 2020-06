दैनिक भास्कर Jun 27, 2020, 04:04 PM IST

स्वरा भास्कर की वेब सीरीज रसभरी 25 जून से अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है। इस सीरीज में स्वरा भास्कर एक हॉट इंग्लिश टीचर की भूमिका निभा रही हैं। सीरीज के रिलीज होते ही स्वरा ट्रोल होते हुए ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं। इस सीरीज का एक आपत्तिजनक सीन देखकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन प्रसून जोशी ने भी काफी निंदा की है।

शुक्रवार को प्रसून जोशी ने सीरीज के एक सीन पर आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'दुख हुआ। वेब सीरीज रसभरी में असंवेदनशीलती से एक छोटी बच्ची को पुरुषों के सामने उत्तेजक नाच करते हुए एक वस्तू की तरह दिखाना निंदनीय है। आज रचनाकारों और दर्शक सोचें बात मनोरंजन की नहीं यहां बच्चियों के प्रति दृष्टिकोण का प्रश्न है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या शोषण की मनमानी'।

प्रसून जोशी के जवाब में स्वरा भास्कर सफाई देते हुए लिखती हैं, 'आदर सहित सर, शायद आप सीन गलत समझ रहे हैं। सीन जो वर्णन किया है उसके ठीक उल्टा है। बच्ची अपनी मर्जी से नाच रही है, पिता देखकर झेंप जाता है और शर्मिंदा होता है। नाच उत्तेजक नहीं है, बच्ची बस नाच रही है, वो नहीं जानती समाज उसे भी सेक्शुअलाइज करेगा। सीन यही दिखाता है'।

कुछ लोगों ने सीरीज की आलोचना करते हुए इसे बॉयकॉट करने की भी मांग की है। स्वरा लगातार अपने ट्विटर अकाउंट से इस तरह की प्रतिक्रियाओं का जवाब दे रही हैं। रसभरी सीरीट को आईएनडीबी ने 10 में से महज 2.9 रेटिंग दी है जिसके चलते भी इस सीरीज पर काफी मीम बनाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने रसभरी को सी ग्रेड की सीरीज भी बताया है।

