दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 05:14 PM IST

मुंबई. कोरोनावायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान ने मदद का एक और कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने क्‍वारैंटाइन कैपेसिटी का विस्तार करने के लिए बीएमसी को अपना चार-मंजिला पर्सनल ऑफिस दिया है। यहां क्‍वारैंटाइन में रखे गए बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जरूरत की सभी चीजें भी उपलब्ध करवाई गई हैं।

बीएमसी ने कहा- शुक्रिया शाहरुख-गौरी

अभिनेता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बीएमसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "संगठन में शक्ति है। हम शाहरुख खान और गौरी खान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने क्‍वारैंटाइन कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करने के लिए क्‍वारैंटाइंड बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जरूरत के सामान से लैस अपने पर्सनल ऑफिस का ऑफर दिया।"

दो दिन पहले कई बड़े ऐलान किए थे

2 अप्रैल को शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनकी समूह कंपनियों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई थीं। इनमें कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक शाहरुख खान, गौरी खान, जूही चावला और जय मेहता ने पीएम केयर्स फंड में धनराशि देने का संकल्प लिया था। रेड चिलीज के मालिक गौरी खान और शाहरुख खान ने महाराष्ट्र के सीएम रिलीफ फंड में सहयोग देने की घोषणा की थी। हेल्थ केयर वर्कर्स के सपोर्ट और सुरक्षा के लिए 50 हजार पीपीआई (पर्सनल प्रोक्टेटिव इक्विपमेंट) किट देने, मीर फाउंडेशन की ओर से 5500 परिवारों के लिए एक महीने का भोजन देने, दिहाड़ी मजदूर और गरीबों के लिए एक महीने तक भोजन की व्यवस्था और एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद करने जैसे संकल्प भी उनके ऐलान में शामिल थे।

In these times it’s imp to make everyone around u working tirelessly for u.. not related to u.. perhaps even unknown to u... to feel they are not alone and by themselves. Let’s just make sure we all do our little bit to look after each other. India and all Indians are One Family. https://t.co/LWz4wQGaPe