दैनिक भास्कर Apr 14, 2020, 11:09 AM IST

मुंबई. कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में शाहरुख खान बढ़-चढ़ कर सहयोग दे रहे हैं। अगर ताजा मदद की बात करें तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को 25000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट्स उपलब्ध कराई हैं। ताकि प्रदेश भर की मेडिकल टीम की सुरक्षा हो सके। इस योगदान के लिए महाराष्ट्र सरकार के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राजेश टोपे ने उनका शुक्रिया अदा किया है।

Thank you sir for all your help to source the kits. We are all together in this endeavour to protect ourselves and humanity. Glad to be of service. May your family & team be safe and healthy. https://t.co/DPAc7ROh7i