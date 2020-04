दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 01:33 PM IST

कोरोनावायरस के चलते हुए 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से देशभर में जिम और फिटनेस सेंटर्स भी बंद हो चुके हैं। ऐसे में हेल्दी और फिट रहने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नए-नए तरीके अपना रहे हैं। इनमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना का नाम भी शामिल है जो कि फिट रहने के लिए ऑनलाइन डांस सीख रही हैं। सुहाना वीडियो कॉल के जरिए अपनी ट्रेनर से जुड़कर डांसिंग सीख रही हैं।



बेली डांस सीख रहीं सुहाना: सुहाना घर पर रहकर वीडियो कॉल के जरिए अपनी डांसिंग ट्रेनर संजना मुथरेजा से बेली डांस सीख रही हैं। संजना ने वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें सुहाना मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं तो वहीं, संजना फ्लोर पर बैठी दिखाई दे रही हैं। संजना ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, 'अपने आपको चैलेंज कर रहे हैं! सुहाना खान के साथ बेली डांस ऑनलाइन क्लासेस।' इसके अलावा संजना ने एक पुरानी फोटो भी शेयर की है जिसमें वह और सुहाना वर्कआउट करती नजर आ रही हैं।

Challenging ourselves with rolls !! Belly dance online classes with @suhanakhan2 #bellydanceclass #bellydanceathome #onlinebellydance #stayhome #skypelessons #artofbellydancewithsanjana #suhanakhan

