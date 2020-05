दैनिक भास्कर May 13, 2020, 11:18 AM IST

मुंबई. ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कबीर सिंह’ के बाद शाहिद कपूर जल्द ही फिल्म ‘जर्सी’ में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके पिता पंकज कपूर भी उनके मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट क जरिए शाहिद ने बताया कि उन्हें पिता के साथ फ्रेम शेयर करने में कैसा महसूस होता है।

ट्रेंड को फॉलो करते हुए शाहिद ने ट्विटर पर ‘आस्क मी’ (मुझसे पूछो) सेशन रखा था जिसमें उनके फैंस ने कई सारे मजेदार सवाल किए। एक फैन ने जब पंकज जी के साथ काम करने का एक्सपीरिएंस पूछा, तो इसके जवाब में एक्टर ने रिप्लाई किया, ‘मैं अब भी साथ फ्रेम शेयर करने में नर्वस हो जाता हूं’।शाहिद ‘जर्सी’ से पहले फिल्म ‘शानदार’ में भी पिता पंकज से साथ नजर आ चुके हैं। इसके अलावा पंकज के निर्देशन में भी एक्टर ने फिल्म ‘मौसम’ में साल 2011 में काम किया था।

I still get nervous sharing the frame with him. https://t.co/xnD9cjgAFq