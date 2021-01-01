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हैप्पी बर्थडे पंजाब की कटरीना कैफ:हिमांशी से लड़ाई के बाद शहनाज गिल ने की थी आत्महत्या करने की कोशिश, 'क्या करूं मैं मर जाऊं' डायलॉग से फिर हुईं वायरल

एक घंटा पहले
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पंजाबी मॉडल और सिंगर शहनाज गिल को टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस 13 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रोमांस करने से लेकर मजेदार बातें करने तक, शहनाज गिल कई कारणों से चर्चा में रही हैं। हाल ही में पॉपुलर म्यूजिक क्रिएटर यशराज मुखाते ने शहनाज के डायलॉग पर एक रैप सॉन्ग बनाया है, जो इन दिनों हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। बिग बॉस से फेम हासिल करने वाली शहनाज इस शो में आने से पहले अपनी पर्सनल लाइफ के चलते काफी विवादों में रही हैं। आइए देखते हैं कैसा है पंजाब की कटरीना कैफ शहनाज गिल का सफर-

मॉडलिंग से की थी करियर की शुरुआत

शहनाज गिल ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। कुछ ब्यूटी कॉन्टेंट का हिस्सा रहने के बाद शहनाज को साल 2015 में गुरविंदर बरार के गाने शिव दी किताब और कंवर चहल के गाने माझे दी जट्टी म्यूजिक वीडियो में नजर आने का मौका मिला। इसके बाद एक्ट्रेस पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन गईं।

हिमांशी के लिए सरेआम की थी अपमानजनक टिप्पणी

हिमांशी खुराना और शहनाज गिल बिग बॉस 13 में आने से पहले आपसी दुश्मनी के चलते काफी विवादों में थीं। बता दें कि शहनाज गिल ने स्नेपचैट पर लाइव जाकर हिमांशी खुराना के गाने आई लाइक इट को अब तक का सबसे घटिया गाना बताया था। एक्ट्रेस ने गाने की बुराई करते हुए हिमांशी के लिए भी काफी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके जवाब में हिमांशी खुराना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव जाकर उन्हें करारा जवाब दिया था।

हिमांशी ने बिग बॉस में बताया था कि शहनाज के ब्वॉयफ्रेंड ने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया था तो उन्होंने एक्ट्रेस की मदद की थी। हिमांशी, शहनाज को अपने घर ले गईं थीं और उन्होंने अपनी टीम से उन्हें खाना खिलाने को कहा था। इसके कुछ दिनों बाद ही शहनाज ने सोशल मीडिया पर उनके लिए अपमानजनक बातें करनी शुरू कर दी थीं। उस समय शहनाज को जवाब देते हुए भी हिमांशी ने कहा था, जब तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे सड़क पर छोड़ा था तो मैंने तेरी हेल्प की थी, लेकिन तू एहसान फरामोश है, डायन भी 7 घर छोड़ कर वार करती है, किस स्कूल में पढ़ी है तू।

हिमांशी के वीडियो के बाद दोनों ने लगातार एक दूसरे के लिए भद्दे कमेंट करना शुरू कर दिया। शहनाज ने अगली वीडियो में कहा था, 'क्लासी और चीप में काफी फर्क होता है, इधर चीप तू है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक गाने की बात की थी लेकिन तूने चीप हरकतें की हैं, मेंटल टॉर्चर करके, इसलिए मैं क्लासी हूं, और तू चीप है'।

हिमांशी के कारण सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हैं शहनाज

शहनाज गिल के पिता संतोष गिल ने स्पॉटब्वॉय से बातचीत में बताया कि विवाद के दौरान हिमांशी ने शहनाज को इतना टॉर्चर किया था कि वो परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी हैं। इस खुलासे के बाद फिर एख बार दोनों विवादों में आ गए थे।

शहनाज के पिता संतोष के खिलासे के बाद हिमांशी ने सोशल मीडिया पर कहा, 'अगर आपकी बेटी ने मेरी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की तो सॉरी। लेकिन आप अपनी बेटी को भी समझाइए कि खुद ही कॉन्ट्रोवर्सी करो फिर खुद ही डिस्टर्ब हो जाओ। जब की आपकी बेटी कनाडा इंटरव्यू में बोली थी कि मुझे कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से काम मिल रहा है। आप सोच समझकर इंटरव्यू दो'।

यशराज मुखाते के रैप सॉन्ग से हुईं वायरल

रसोड़े में कौन था वीडियो क्रिएटर यशराज मुखाते ने शहनाज गिल के डायलॉग क्या करूं मैं मर जाऊं का रैप सॉन्ग बनाया था। ये वीडियो दिसम्बर 2020 में रिलीज हुआ था जिसे अब तक 8 मिलियन से ज्यादा लोगों द्वारा देखा जा चुका है। इस वीडियो के सामने आने के बाद फिर एक बार शहनाज का जादू पूरे देश में चला। बता दें कि बिग बॉस के बाद शहनाज, भुला दूंगा, कह गई सॉरी, शोना- शोना, कुर्ता पजामा और वादा है म्यूजिक वीडियो में नजर आईं हैं।

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