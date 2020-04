दैनिक भास्कर Apr 01, 2020, 03:21 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोविड 19 के चलते दुनियाभर के कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सभी बॉलीवुड सेलेब्स अपने फैंस से घर पर सुरक्षित रहने की गुजारिश कर रहे हैं। शक्ति कपूर ने भी हाल ही में एक 93 साल के बुजुर्ग आदमी की कहानी सुनाते हुए फैंस से अपनी जान की कीमत समझने की अपील की है। ये कहानी सुनाते हुए शक्ति काफी भावुक भी हो गए थे।

शक्ति कपूर ने सुनाई इटली के 93 साल के बुजुर्ग की कहानी

शक्ति कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने इटली के एक बुजुर्ग की कहानी सुनाते हुए कहा, 'इटली के अंदर एक बुजुर्ग 93 साल का, ठीक होकर जब अस्पताल से बाहर निकल रहा था तो डॉक्टर ने उसे रोककर कहा कि आपको एक दिन का वेंटीलेटर का बिल देना है 5000 रुपए। उस बुजुर्ग की आंखों में पानी आ गया। डॉक्टर ने उससे बोला कि क्यों आपके पास पैसे नहीं हैं? तो बुजुर्ग बोला, पैसा मेरे पास बहुत है लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे भगवान का कितना बड़ा बिल देना है जिसने सारी जिंदगी मुझे फ्री की सांसे दीं। आज मुझे सांस लेने के लिए, वेंटीलेटर के लिए भी पैसे देना हैं। ये बात मेरे दिल में गहरी तरह बैठ गई'।

