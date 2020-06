दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 01:53 PM IST

अभिनेता अनुपम खेर और कांग्रेस सांसद शशि थरूर हाल ही में ट्विटर पर उलझ पड़े। ये विवाद अनुपम के करीब 8 साल पुराने एक ट्वीट को लेकर हुआ, जिसे शेयर करते हुए थरूर ने उन्हें धन्यवाद कहा था। इसी बात पर अनुपम भड़क गए और उन्होंने थरूर को बेरोजगार और मानसिक दिवालिया बताते हुए गिरा हुआ इंसान भी कह दिया।

थरूर ने रविवार सुबह अनुपम के अक्टूबर 2012 में किए ट्वीट को रीट्वीट किया। जिसमें उन्होंने एडवर्ड एबे की लाइन्स को शेयर करते हुए लिखा था, 'अपने देश का बचाव करने के लिए एक देशभक्त को हमेशा अपनी सरकार के खिलाफ तैयार रहना चाहिए: एडवर्ड एबे।'

थरूर ने अनुपम के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मार्क ट्वेन की लाइन्स को शेयर कर लिखा, 'धन्यवाद अनुपम खेर। यहां आपसे पूरी तरह सहमत हूं। हर समय अपने देश का समर्थन करना ही देशभक्ति है, और सरकार का समर्थन सिर्फ उस वक्त जब वो इसकी हकदार हो: मार्क ट्वेन।'

Thanks @AnupamPKher. Agree with you totally here. “Patriotism is supporting your country all the time, and your government when it deserves it.” (~Mark Twain) https://t.co/WsSAYvFDSO — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 28, 2020

अनुपम बोले- कितना गिर चुके हैं आप

थरूर के ट्वीट से तिलमिलाए अनुपम ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा, 'प्रिय शशि थरूर, आपने मेरे 2012 के ट्वीट को ढूंढकर निकाला, आज उस पर टिप्पणी की। ये ना केवल आपकी बेरोजगारी और दिमागी कंगाली का प्रमाण है, बल्कि इंसानी तौर पर कितना गिर चुके हैं, इसका भी सबूत है। मेरा ये ट्वीट जिन लोगों के लिए था, वे आज भी भ्रष्टाचार का प्रतीक हैं। आपको ये पता है।'

प्रिय @ShashiTharoor! आपने मेरे 2012 के ट्वीट को ढूंढकर निकाला, आज उस पर टिप्पणी की। ये न केवल आपकी बेरोज़गारी और दिमाग़ी कंगाली का प्रमाण है।बल्कि आप इंसानी तौर पर कितना गिर चुके हैं इसका भी सबूत है।मेरा ये ट्वीट जिन लोगों के लिए था वह आज भी भ्रष्टाचार का प्रतीक हैं।You Know It. pic.twitter.com/IUaD9vVPwM — Anupam Kher (@AnupamPKher) June 28, 2020

थरूर ने भी किया पलटवार

अनुपम के ट्वीट के बाद उन्हें जवाब देते हुए थरूर ने लिखा, 'प्रिय अनुपम खेर: तो आपके 2012 के ट्वीट का उदाहरण देना घटियापन है, तो आप एक ऐसी सरकार के बारे में क्या कहेंगे जो सिर्फ 1962, 1975 और 1984 की ही बात करती है? यह भी बेरोजगारी और दिमागी कंगाली का अंतिम प्रमाण है? मेरा ये ट्वीट जिन लोगों के लिए है, वे आज भी अपनी नाकामयाबी दिखा रहे हैं भारत की सीमा में।' हालांकि इसके बाद अनुपम ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया।

. Dear @anupamPKher: So my quoting your 2012 tweet is stooping low; what would you say about a Govt that only quotes 1962,1975& 1984? यह भी बेरोज़गारी और दिमाग़ी कंगाली का अंतिम प्रमाण है? मेरा ये ट्वीट जिन लोगों के लिए हैं वह आज भी अपनी नाकामयाबी दिखा रहे हैं भारत के सीमे में. — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 28, 2020

अनुपम ने उठाए थे सोच पर सवाल

इससे पहले अनुपम ने इस महीने की शुरुआत में थरूर के एक ट्वीट को लेकर उनकी सोच पर सवाल उठाए थे। अपने इस ट्वीट में थरूर ने कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों मारे गए इकलौते कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या को सिर्फ एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या बताया था। जिसके बाद खेर ने उनसे पूछा था कि आपकी सोच को क्या हो गया है, संगत का इतना बुरा असर।