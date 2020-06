दैनिक भास्कर Jun 24, 2020, 06:15 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत की असमय मौत से आम लोगों के साथ-साथ कई सेलेब्स को भी बहुत दुख पहुंचा है और वे अबतक उनके जाने के गम को भूला नहीं पाए हैं। पुलिस ने अपनी जांच में उनकी मौत को आत्महत्या ही माना है, लेकिन फिर भी कुछ सेलेब्स ऐसे हैं जो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने इसी मांग को लेकर कई ट्वीट्स किए थे। वहीं अब प्रख्यात अभिनेता शेखर सुमन ने भी इस मांग को लेकर #जस्टिस फॉर सुशांत फोरम नाम से एक मंच बना दिया है।

सुशांत के जाने के बाद से ही शेखर अपने ट्विटर अकाउंट पर लगातार उनसे जुड़े ट्वीट करते हुए बॉलीवुड में उनके साथ हुई नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 22 जून को किए अपने ट्वीट में शेखर ने लिखा था, 'फिल्म इंडस्ट्री के सारे शेर बनने वाले कायर सुशांत के चाहने वालों के कहर से, चूहे बनकर बिल में घुस गए हैं। मुखौटे गिर गए हैं.... पाखंड उजागर हो गया है। दोषियों को सजा मिलने तक बिहार और भारत चुप नहीं बैठेगा। बिहार जिंदाबाद।'

Film industry के सारे शेर बनने वाले कायर Sushant ke चाहनेवालों के केहर से,चूहे बनकर बिल में घुस gaye hain.मुखौटे गिर gaye hain..the hypocrites are exposed.Bihar and India won't sit quiet till the culprits are punished.Bihar Zindabaad. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) June 22, 2020

सुशांत ने सुसाइड नोट जरूर छोड़ा होगा

23 जून को उन्होंने एक के बाद एक तीन ट्वीट किए। जिनमें से पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'ये बिल्कुल स्पष्ट है, फिर भी अगर मान भी लिया जाए कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, तो भी वो जितनी दृढ़ इच्छाशक्ति वाले और बुद्धिमान थे, तो उन्होंने निश्चित रूप से सुसाइट नोट भी छोड़ा होगा। कई अन्य लोगों की तरह मेरा दिल भी मुझसे कहता है कि ये मामला सिर्फ उतना साधारण नहीं है, जितना कि यह दिख रहा है।'

It's crystal clear,if presuming Sushant Singh committed suicide,the way he was,strong willed and intelligent, he would have definitely definitely left a suicide https://t.co/DAWaU1WPiT heart tells me,like many others,there is more than meets the eye. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) June 23, 2020

किसी और के साथ सुशांत जैसी त्रासदी ना हो

अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'सुशांत एक बिहारी थे, इसलिए बिहारी भावना सबसे आगे है। लेकिन मैं इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर रहा हूं कि ये मामला भारत के सभी राज्यों के लोगों की चिंता से जुड़ा है और यहां सुशांत जैसी त्रासदी किसी अन्य प्रतिभाशाली युवा के साथ नहीं होनी चाहिए, जो खुद के दम पर बनने की कोशिश कर रहा हो।'

Sushant was a Bihari that's why the Bihari sentiment is at the forefront.But im not taking away the fact that it concerns ppl from all the states of India and there shldnt be another Sushant kind of tragedy with any young talent trying to make it on his own. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) June 23, 2020

सीबीआई जांच की मांग को लेकर बनाया फोरम

तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'मैं एक मंच बना रहा हूं, जिसका नाम #जस्टिस फॉर सुशांत फोरम है। जहां मैं सुशांत की मौत मामले में सीबीआई जांच शुरू करने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हर एक से निवेदन करूंगा। इस तरह के अत्याचार और गैंगिज्म और माफियाओं का पर्दाफाश करने के लिए उनकी आवाज को उठाना होगा। मैं आपके समर्थन के लिए प्रार्थना करता हूं।'

Im forming a Forum called #justiceforSushantforum.where i implore just about ev one to pressurize the govt to launch a CBI inquiry into Sushant's death,raise their voices against this kind of tyranny n gangism and tear down the mafias.i solicit your support. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) June 23, 2020

अपने गुस्से को कम मत होने दें

वहीं बुधवार (24 जून) को किए अपने ट्वीट में शेखर ने लिखा, 'अपने गुस्से कम मत होने दीजिए... आंदोलन को चलने दीजिए... हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे भले ही इसके लिए हमें दुनिया के अंत तक क्यों ना जाना पड़े। #जस्टिस फॉर सुशांत फोरम'

Don't let your anger die down..keep the movement going ..we will not spare the culprits even if we have to go to the end of this world.#justiceforSushantforum — Shekhar Suman (@shekharsuman7) June 24, 2020

बुधवार को ही किए अपने एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, '#जस्टिस फॉर सुशांत फोरम पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देने के लिए आपका धन्यवाद... मैं इसके तौर तरीकों की रूपरेखा तैयार करने और इसे एक आकार देने की प्रक्रिया में हूं। कृपया उम्मीद ना खोएं और धैर्य रखें... मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनके मामले को अंत तक पहुंचाने के लिए हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे।'

Thank you for the overwhelming response to the #justiceforSushantforum ..im in the process of working out the modalities and giving it a shape.plz don't lose hope and be patient..i assure you that we will do our best to bring about a closure in his case. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) June 24, 2020

सुशांत की मौत का बदला लेंगे

इससे पहले 19 जून को किए अपने ट्वीट में शेखर ने लिखा था, 'एक बिहारी को तो मार दिया पर अभी हम सब जिंदा हैं। ये भूलना मत। बदला तो लिया जाएगा। जो भी इसके गुनहगार हैं, उनको सजा तो मिलेगी। बिहारीज ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट।'

Ek Bihari ko to maar diya par abhi hum sab zinda https://t.co/MJbOYXX8v4 bhoolna mat.Badla to liya https://t.co/hbJVEDW1OT bhi iske gunehgaar hain unko saza to milegi.Biharis of the world unite. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) June 19, 2020

कहा था- इंडस्ट्री में कुछ राक्षस भी हैं

16 जून को किए अपने ट्वीट में शेखर ने लिखा था, 'हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे राक्षस हैं जो बहुत खतरनाक और जहरीले हैं, माफिया हैं और उन्होंने हमेशा सीधे-सादे, कमजोर लोगों को दबाया है, जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी... ये दुर्घटना भी कुछ इसी वजह से हुई है।'

Humari film industry mein kuch aise rakshas hain jo bahut khatarnaak aur zehreeley hain, mafia hain, aur unhone humesha seedhe saadhe kamzor logon ko dabaya hai jinhone unki baat nahin maani..ye durghatna bhi kuch isi wajah se hui hai. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) June 16, 2020

इसी दिन किए अपने अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'अभी कई जानें और जाएंगी... अभी और बर्बादी होगी... दिल टूटेंगे, झगड़े फसाद होंगे। दुनिया तबाह होगी... निर्दोष लोग वहशियों का शिकार होंगे। ताकत कमजोरों को, मजलूमों को दबाएंगी, मसलेंगी। हम एक बहुत ही खौफनाक दौर से गुजर रहे हैं।'

Abhi kai jaanein aur jaayengi..abhi aur barbaadi hogi..dil tootenge,jhagde fasaad hongey.duniya tabah hogi..nirdosh log vehshiyon ka shikar honge.Taqat kamzoron ko, mazloomon ko dabayegi,maslegi.Hum ek bahut hi khaufnaak daur se guzar rahe hain. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) June 16, 2020

बहिष्कार के लिए शुरू हुई थी ऑनलाइन पिटीशन

इससे पहले सुशांत की खुदकुशी को लेकर जयश्री शर्मा श्रीकांत नाम की एक फेसबुक यूजर ने नेपोटिज्म फैलाने वालों के बहिष्कार के लिए ऑनलाइन पिटीशन शुरू कर दी थी। जिस पर 24 घंटे में 16.85 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिए थे। इसे Change.org प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया था।

इसे फेसबुक पर साझा करते हुए जयश्री ने लिखा, "प्लीज साइन और साझा करें। हम फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव ला सकते हैं। और बार-बार ऐसा कुछ होने से रोक सकते हैं।" जयश्री ने 10 लाख साइन का लक्ष्य लेकर यह पिटीशन शुरू की थी। हालांकि बाद में इसे फेसबुक से हटा दिया गया।

जयश्री शर्मा श्रीकांत ने इस ऑनलाइन पिटीशन की लिंक अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की थी, जिसे बाद में हटा लिया गया।

