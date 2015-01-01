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मदरहुड:45 साल की उम्र में मां बनने पर बोलीं शिल्पा शेट्टी, मुझमें हिम्मत है क्योंकि जब मैं 50 साल की होऊंगी, मेरी बेटी 5 साल की होगी

एक घंटा पहले
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बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस में से एक शिल्पा शेट्टी इसी साल की शुरुआत में सरोगेसी से दूसरी बार मां बनी हैं। उनकी बेटी समीषा का जन्म 15 फरवरी को हुआ था जिसके कुछ दिनों बाद एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी फैंस के साथ शेयर की थी। बेटी के 9 महीने के होने पर अब शिल्पा ने 45 साल की उम्र में मां बनने का एक्सपीरियंस शेयर किया है।

‘मुझमें हिम्मत है’: शिल्पा

नेहा धूपिया के शो 'नो फिल्टर नेहा' पर शिल्पा ने कहा, ''मेरे ख्याल से योग ने मेरे अंदर काफी अंतर पैदा किया है। मैं 10 साल पहले जैसी हुआ करती थी, अब वैसी नहीं हूं। वियान(बेटे)के जन्म के बाद मैं काफी टूट गई थी क्योंकि मैं पहली बार मां बनी थी। पहली बार काफी कठिन अनुभव था लेकिन अब पहले के मुकाबले चीजें काफी आसान हो गई हैं। अब मैं 45 साल की हूं और मेरे पास एक और बच्चा है। मुझमें हिम्मत है, जब मैं 50 साल की होऊंगी तो मेरी बेटी 5 साल की होगी। लोग क्या कहते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करती और ना ही किसी के जजमेंट से मुझे कोई फर्क पड़ता है। एक मां के तौर पर मैं जो बेस्ट कर सकती हूं, करूंगी।''

सरोगेसी से हुआ था बेटी का जन्म

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने फरवरी में अपनी बेटी समीषा को घर लाने के बाद अचानक अनाउंसमेंट करके सबको सरप्राइज दिया था। समीषा से पहले दोनों के 8 साल के बेटे वियान भी हैं। बेटी का नाम दोनों ने समीषा शेट्टी कुंद्रा रखा है जिसका अर्थ है कोई भगवान की तरह पास होना। बेटी के जन्म के बाद से ही लगातार शिल्पा उनकी क्यूट तस्वीरें और उनके साथ बिताने वाले खूबसूरत पल की झलक शेयर करती रहती हैं।

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