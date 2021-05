शिल्पा शेट्टी ने बताया कोविड से निपटने का तरीका:एक्ट्रेस ने लिखा- सोशल मीडिया से ब्रेक लेना ठीक है, यह लड़ाई हममें से किसी के लिए आसान नहीं है

Hindi News

Shilpa Shetty Shares The Idea For Dealing With COVID 19, Says Battle Is Not Easy For Any Of Us

शिल्पा शेट्टी ने बताया कोविड से निपटने का तरीका: एक्ट्रेस ने लिखा- सोशल मीडिया से ब्रेक लेना ठीक है, यह लड़ाई हममें से किसी के लिए आसान नहीं है

23 मिनट पहले



शिल्पा शेट्टी का कहना है कि कोरोना के कारण बने ताजा हालात के बीच सोशल मीडिया से ब्रेक लेना ठीक है। उन्होंने सोमवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'आपके आसपास जो हो रहा है, अगर आप उससे व्याकुल हैं तो सोशल मीडिया से ब्रेक लेना ठीक है। उन सभी के लिए जो कोविड-19 से जूझ रहे किसी इंसान के साथ हैं या दूसरों के लिए जरूरत के संसाधन जुटाने में मदद कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि यह लड़ाई हममें से किसी के लिए आसान नहीं है। कुछ समय का ऑफ लें।"

मजबूत रहें, सुरक्षित रहें : शिल्पा शेट्टी

शिल्पा ने आगे लिखा है, "आपको मानसिक रूप से ऐसी जगह होना चाहिए, जो आपको अपने कदमों पर खड़े होकर सोचने, फिट रहने और दूसरों की मदद करने की अनुमति दे। अपने आपको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप जो कर सकते हैं, वह करें और स्ट्रॉन्ग होकर वापसी करें। मजबूत रहें, सुरक्षित रहें।"

अपनी पोस्ट के साथ शिल्पा ने एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें वे योग मुद्रा में पोज दे रही हैं। इस पर अमेरिकी राइटर और फेमिनिस्ट रहीं ऑड्रे लोर्ड का विचार, 'Self-care is not self-indulgence, it is self-preservation'. (खुद की देखभाल करना, खुदगर्जी नहीं है, यह खुद की सुरक्षा है।) लिखा हुआ है।

शिल्पा को छोड़ पूरा शेट्टी परिवार कोरोना संक्रमित

शिल्पा शेट्टी को छोड़कर उनका पूरा परिवार कोरोना वायरस से संक्रमित है। एक्ट्रेस की एक साल की बेटी समीशा भी शामिल हैं। शिल्पा का 8 साल का बेटा वियान, पति राज कुंद्रा, मां और सास-ससुर भी कोविड पॉजिटिव हैं।फिलहाल उनका परिवार डॉक्टर की सलाह पर घर में ही आइसोलेट है।

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी देते हुए पिछले दिनों लिखा था, 'एक परिवार के रूप में पिछले 10 दिन हमारे लिए बेहद मुश्किल साबित हुए हैं। मेरे सास-ससुर, समीशा, वियान-राज, मेरी मां और आखिर में राज भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सभी गाइडलाइंस के तहत घर में अपने-अपने कमरों में आइसोलेट हैं और डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं।'

घर के दो स्टाफ मेंबर भी हुए पॉजिटिव

एक्ट्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा था, 'मेरे घर के दो इन हाउस स्टाफ मेंबर भी पॉजिटिव आए हैं। उन्हें मेडिकल सुविधा दी जा रही है। भगवान की कृपा से सभी रिकवरी कर रहे हैं।'