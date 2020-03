दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 03:04 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाने के कारण इन दिनों सेलेब्स सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर अपनी हर अपडेट देने वालीं शिल्पा शेट्टी इन दिनों टिक टॉक एप्प पर फैंस को खूब हंसाने की कोशिश मे लगी हुई हैं। शिल्पा ने हाल ही में पति राज कुंद्रा के साथ कुछ मजेदार वीडियोज शेयर की है जिन्हें देखकर फैंस हंसी से लोटपोट हो रहे हैं।

हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने इन दिनों ट्रेंड में चल रहे स्विच चैलेंज को ट्राई किया था। इस वीडियो को शिल्पा ने पति राज कुंद्रा के साथ बनाया था।वीडियो में पहले तो शिल्पा और राज अपने कपड़े पहने नॉर्मल दिख रहे हैं लेकिन कपड़े स्विच करने के बाद दोनों काफी फनी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के साथ शिल्पा ने लिखा, 'टाइम तो बहुत है, है हिम्मत तो करो'।

