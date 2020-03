आदित्य तिवारी Mar 31, 2020, 02:00 PM IST Mar 31, 2020, 02:00 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन किया जा चुका है ऐसे में फिटनेस के दीवाने बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने घरों पर ही वर्क आउट करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कुछ वीडियोज सामने आई हैं जिनमें कभी स्टार्स छत में तो कभी बॉलकनी में पसीना बहा रहे हैं।

फिटनेस गोल्स दे रही हैं श्रद्धा कपूर

हाल ही में श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वर्क आउट वीडियो शेयर किया है। वीडियो के साथ श्रद्धा ने लिखा, घर पर रहना। छत में वर्क आउट। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। श्रद्धा ने ब्लैक सेंडो के साथ नियोन रंग का शॉर्ट पहन रखा है।

डॉग टाइसन के साथ शिबानी का वर्कआउट

फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर हमेशा से ही अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उनका एक वर्क आउट वीडियो सामने आया है जिसमें वो घर की छत पर जमकर मेहनत करती दिख रही हैं। उनके इस वीडियो में उनका पालतू कुत्ता टाइसन भी नजर आ रहा है।

टेबल से ही करण सिंह ग्रोवर ने शुरू कर दी लिफ्टिंग

करण सिंह ग्रोवर ने रविवार के दिन अपना वर्कआउट वीडियो शेयर किया था। इसमें करण शर्टलेस होकर छत में रखे टेबल से लिफ्टिंग करते दिख रहे हैं। अपने वीडियो में करण ने काफी इन्टेंस वर्कआउट कर हर किसी को फिटनेस गोल्स दे रहे हैं। इस वर्कआउट लुक में करण काफी हैंडसम दिख रहे हैं। इसके अलावा भी हाल ही में करण ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो स्पाइन के लिए स्पेशल मूवमेंट करते दिख रहे हैं।