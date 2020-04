दैनिक भास्कर Apr 07, 2020, 12:11 PM IST

भोपाल. कोविड-19 से बचने के लिए घर से बाहर ना निकलना और बार-बार हाथ धोना काफी जरुरी है। ऐसे में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी लोगों को जागरुक करने के काम में जुट गई हैं। उन्होंने हाल ही में हैंड वॉश चैलेंज लिया है जिसमें श्रद्धा ने हाथ धोने का सही तरीका सिखाया है।

‘स्ट्रीट डांसर 3 डी’ एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें श्रद्धा ने लगातार 50 सेकेंड तक अपने हाथों को हर तरह से साफ किया है। वीडियो के साथ श्रद्धा लिखती हैं, घर पर रहो। एक दूसरे और अपनी कम्यूनिटी के लिए खुद की केयर करने का समय है। सबसे आसान तरीका है घर पर रहना और अपने हाथों को लगातार धोते रहना। घर पर रहो सुरक्षित रहो। हाथ धोते रहो।

