दैनिक भास्कर Jul 12, 2020, 03:52 PM IST

महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे, वहीं रविवार को उनकी बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी सलामती की दुआएं मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। यूजर्स तरह-तरह के मैसेज, फोटोज और मीम्स शेयर करते हुए बच्चन परिवार की सलामती की दुआएं कर रहे हैं।

इस दौरान एक मैसेज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे अमिताभ बच्चन की फिल्मों के नामों को जोड़कर बनाया गया है। इस मैसेज में कुल 24 फिल्मों के नाम हैं, जिनमें से 23 फिल्में सिर्फ अमिताभ की हैं।

वायरल हो रहा ये मैसेज

"लो जी 'महान' अमिताभ बच्चन जैसी 'दीवार' को भी कोरोना हो गया और यहां तुम सब 'हेरा फेरी' करके बीस रुपये का मास्क पहनकर 'मर्द' बने घूम रहे हो। बेटा ये 'अग्निपथ' है जो घर पर रूकेगा वही 'शहंशाह' बनेगा, नहीं तो सोच लो कहीं 'डॉन' बनने के चक्कर में 'लावारिस' या 'अजूबा' न बन जाओ। 'नसीब' कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 'खुदा गवाह' है कि किसी भी 'देशप्रेमी' को बचाने कोई 'सूर्यवंशम' नहीं आएगा।

अगर कोरोना की 'जंजीर' तोड़नी है तो 'याराना' और 'दोस्ताना' बाद में निभा लेना, फिलहाल इसे 'आखिरी रास्ता' समझकर 'मजबूर' बन 'चुपके-चुपके' चलना है। फिर मत कहना कि 'मिस्टर नटवरलाल' ने बताया नहीं। वैसे भी 'अंधा कानून' 'काला पानी' जैसी सजा दे रहा है। जिससे तकदीर 'लाल बादशाह' जैसी नहीं, 'शराबी' की आंखें जैसी लाल होना तय है।"

