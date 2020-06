दैनिक भास्कर Jun 26, 2020, 03:09 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जहां एक तरफ बॉलीवुड माफिया और कैंप चलाने के बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सोनू निगम ने भी संगीत माफिया के खिलाफ आवाज उठाई है। सोनू ने टी-सीरीज के भूषण कुमार पर कई संगीन आरोप लगाए जिसके बाद से दोनों तरफ से बयानबाजी की जा रही है। इसी बीच अब सोना महापात्रा ने भी सोनू पर निशाना साधा है।

सोनू ने हाल ही में भूषण कुमार को मीटू मामले में एक्सपोज करने की बात कहते हुए मॉडल मरीना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि उनके पास पुराने वीडियो हैं जिनके बाहर आने से उनपर लगे मीटू के आरोप सिद्ध हो जाएंगे। इस बात पर सोना ने उनपर सवाल खड़े किए हैं। सोना ने ट्विटर पर लिखा, 'क्या किसी को फर्क पड़ा कि सोनू निगम सार्वजनिक तौर पर कई तरह से आरोपी रहे दरिंदे अनु मलिक का बचाव कर रहे थे और अब खुद किसी और केस के दोष साबित करने वाले वीडियो को दबा कर बैठने का दावा कर रहे हैं। क्या हम वाकई इंडस्ट्री को बहेतर बनाना चाहते हैं'।

Did anyone care that #SonuNigam publicly defended a multiple accused @IndiaMeToo predator Anu Malik & now claims to being in the possession & yet suppressing a video with incriminating evidence of another case? Do we really want the industry to get better? #LetsTalk#India. 🙏🏾🧚🏿‍♀️