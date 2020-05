दैनिक भास्कर May 14, 2020, 01:45 PM IST

मुंबई. लॉकडाउन के बाद से ही सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। हाल ही में सोनाक्षी ने एक खूबसूरत सेल्फी शेयर की मगर इसके साथ लिखे गए कैप्शन के चलते उन्हें फिर एक बार ट्रोलर्स का सामना कर पड़ा।

दरअसल सोनाक्षी सिन्हा ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट से एक सेल्फी शेयर करते हुए लिखा, 'संडे सेल्फी क्योंकि अब मुझे याद नहीं है कि आज कौन सा दिन है। कोरोना के समय जिंदगी। लॉकडाउन लाइफ'।

तस्वीर सामने आते ही सोनाक्षी को ट्रोल किया जाने लगा। एक यूजर ने इस कैप्शन को रामायण से जोड़ते हुए कहा, ‘खैर, आप तो रामायण के किरदार भी भूल गई थीं’। वहीं दूसरे ने लिखा, ‘ये रामायण भूलने के बाद अब तारीख भी भूल गई हैं’।

She forgot days after she forgot Ramayan — Mukesh Dhiru bhai Ambani (@NakliAmbani) May 13, 2020

लोगों ने दी रामायण देखने की सलाह

‘केबीसी 11’ में बतौर गेस्ट पहुंचीं सोनाक्षी को ये नहीं पता था कि हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। जिसके बाद से ही सोनाक्षी और रामायण का गहरा नाता जुड़ गया है। कई बार इस मामले में अपनी सफाई पेश कर चुकीं सोनाक्षी की पोस्ट पर भी लोग उन्हें लगातार रामायण का पुनः प्रसारण देखने की सलाह दे रहे हैं।