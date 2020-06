दैनिक भास्कर Jun 10, 2020, 11:26 AM IST

मुंबई.

मंगलवार को सोनम कपूर ने अपना 35वां जन्मदिन मुंबई में मनाया है। इस खास मौके पर कई सितारों ने उन्हें बधाई देते हुए बर्थडे पोस्ट शेयर की थी। इसी बीच डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी सोनम को बधाई दी। उनका जवाब देते हुए सोनम ने अनुराग कश्यप के साथ काम करने की उत्सुकता दिखाई, जिसे देख ट्विटर पर लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं।

अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे लड़की’। इसके जवाब में सोनम लिखती हैं, ‘शुक्रिया डार्लिंग अनुराग, तुम्हारे साथ काम करने का इंतजार नहीं कर सकती हूं’। इसे देखकर लोगों ने दोनों को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘गजब की फिल्म होगी वो जिसमें डायरेक्टश कश्यप की होगी और एक्टिंग सोनम की.. एक की डायरेक्शन और दूसरे की एक्टिंग की चर्चा पूरे यूनिवर्स में है’। दूसरे यूजर ने लिखा, ‘फ्लॉप होना है तो जरूर अनुराग कश्यप से संपर्क करें। और एक बार दीपिका से भी बात करके देखें, कृपा हो जाए शायद’।

ट्विटर पर एक यूजर ने अनुराग को जॉबलेस बताते हुए लिखा, ‘मुझे नहीं लगता कि वो आपको किसी फिल्म में कास्ट कर सकते हैं क्योंकि वो खुद जॉबलेस हैं। अगर आप खुद कोई फिल्म प्रोड्यूस करो तो उन्हें ले लेना’। वहीं दूसरे ने लिखा, ‘देखो काम भी मांग ली थैंक्स बोलने के बहाने से’।

I don't think he can cast you in any of his movies as he himself is jobless. If you can produce the movie, rope him in !!