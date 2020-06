दैनिक भास्कर Jun 24, 2020, 12:09 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और कैंप चलाने के मुद्दे उठ रहे हैं। इन सब के बीच स्टारकिड्स को काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है। लगातार मामला बढ़ते देख अब इसपर आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने अपना पक्ष रखा है।

'अलीगढ़' और 'सिटीलाइट' फिल्म डायरेक्टर ने हाल ही में नेपोटिज्म पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'इस नेपोटिज्म की बहस को और बढ़ाना चाहिए, मैरिट काफी अहमियत रखती है। मेरे बेटे को मेरी वजह से इस दरवाजे में कदम रखने का मौका मिला, और क्यों नहीं। लेकिन वो मेरे शानदार काम का हिस्सा रहा है क्योंकि वो टैलेंटेड, अनुशासित और कड़ी मेहनत करने वाला है और मेरी तरह ही वैल्यूज शेयर करता है। ना कि मेरा बेटा है इस वजह से'।

This nepotism debate must be broadened. Merit counts most. My son got a step in the door because of me. And why not. But he's been an integral part of my best work because he is talented, disciplined, hardworking and shares similar values as me. Not just because he's my son. — Hansal Mehta (@mehtahansal) June 23, 2020

इसके आगे डायरेक्टर ने लिखा, 'वो फिल्म इसीलिए नहीं बनाएगा क्योंकि मैं उन्हें प्रोड्यूस करुंगा। मैं शायद ना भी करूं। मगर वो फिल्में बनाना डिसर्व करता है। उसका करियर तभी होगा अगर वो सर्वाइव करेगा। सिर्फ वही है ना कि उसके पिता जिन्होंने उसका करियर बनाया। मेरी परछाई उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है तो बीमारी भी है'।

He will make films not because I will produce them. I might not. But because he deserves to make them. He will have a career only if he survives. It is ultimately him and not his father who will build his career. My shadow is both his biggest benefit and greatest bane. — Hansal Mehta (@mehtahansal) June 23, 2020

हंसल मेहता के लगातार नेपोटिज्म पर आते ट्वीट्स देखकर सोनी राजदान ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने जवाब में लिखा, 'आप किसके बेटे या बेटी हैं लोगों को इससे काफी ज्यादा उम्मीद रहती है। और जो लोग आज नेपोटिज्म पर हल्ला कर रहे हैं और जो खुद से बने हुए हैं उनके भी एक दिन बच्चे होंगे। और तब क्या जब वो भी बॉलीवुड में आना चाहेंगे। क्या आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे'?