ऐसे कठिन समय में उन्होंने मुंबई में फंसे विभिन्न राज्यों के मजदूर भाइयों को घर पहुंचाने का उत्तम व्यवस्था किया है. एक धन्यवाद तो बनता है. उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के लगभग 1000 श्रमवीरों को ट्रेन के माध्यम से अपने अपने घर की ओर रवाना किया | . #धन्यवाद_सोनू_सूद

